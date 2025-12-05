ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، من 2,7% في آب/أغسطس.
يوفر التقرير الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، أحدث قراءة رئيسية لمعدل التضخم قبل اتخاذ الاحتياطي الفدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة الأسبوع المقبل.
ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار أيضا بنسبة 2,8% في أيلول/سبتمبر، أي بتراجع قدره 0,1% مقارنة بآب/أغسطس، وفق المؤشر المرجعي نفسه.
لم تُحدث البيانات تأثيرا يُذكر على سوق الأسهم الأميركية في بداية التداول الجمعة. وشهدت الأسهم ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع، ويعود ذلك جزئيا إلى توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة الأسبوع المقبل.
