ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول

الجمعة، 05-12-2025 08:23 م
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أيلول إلى 2,8% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفق بيانات صادرة الجمعة.


وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، من 2,7% في آب/أغسطس.

يوفر التقرير الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، أحدث قراءة رئيسية لمعدل التضخم قبل اتخاذ الاحتياطي الفدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة الأسبوع المقبل.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار أيضا بنسبة 2,8% في أيلول/سبتمبر، أي بتراجع قدره 0,1% مقارنة بآب/أغسطس، وفق المؤشر المرجعي نفسه.

لم تُحدث البيانات تأثيرا يُذكر على سوق الأسهم الأميركية في بداية التداول الجمعة. وشهدت الأسهم ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع، ويعود ذلك جزئيا إلى توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة الأسبوع المقبل.
 
 


