الأربعاء 2025-12-10 11:37 م

الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ق
أرشيفية
الأربعاء، 10-12-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري- خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الاسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.

اضافة اعلان


وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن 3 من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار.


وقد رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من أساسه هما رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس أوستن غولسبي وجيفري شميت، في حين طالب العضو الثالث ستيفن ميران بخفض أكبر مقداره نصف نقطة.


تتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي من 12 عضوا يتمتّعون بحق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و4 من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية يتم اختيارهم وفق نظام تناوب سنوي.


ويتم اتّخاذ القرار بالغالبية البسيطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ن

عربي ودولي ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا وسط توترات متصاعدة

الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الطقس الأرصاد: المنخفض يتعمّق وتقلبات جوية حادة تضرب أغلب المحافظات

الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

أخبار محلية الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس

ب

طب وصحة مكملات زيت السمك تقدم فائدة قلبية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي

فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

عربي ودولي فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

الطقس الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة مع تساقط البرد في العاصمة ومناطق أخرى

ق

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس



 




الأكثر مشاهدة