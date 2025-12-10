الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الوكيل الإخباري- خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى مخاوف على صلة بسوق العمل مع بقاء التضخّم مرتفعا، في قرار توقعته الاسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن 3 من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار.



وقد رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من أساسه هما رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس أوستن غولسبي وجيفري شميت، في حين طالب العضو الثالث ستيفن ميران بخفض أكبر مقداره نصف نقطة.



تتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي من 12 عضوا يتمتّعون بحق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و4 من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية يتم اختيارهم وفق نظام تناوب سنوي.