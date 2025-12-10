الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن 3 من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار.
وقد رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من أساسه هما رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس أوستن غولسبي وجيفري شميت، في حين طالب العضو الثالث ستيفن ميران بخفض أكبر مقداره نصف نقطة.
تتألف لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي من 12 عضوا يتمتّعون بحق التصويت، بينهم سبعة من أعضاء مجلس الحكام، ورئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و4 من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية يتم اختيارهم وفق نظام تناوب سنوي.
ويتم اتّخاذ القرار بالغالبية البسيطة.
-
أخبار متعلقة
-
استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض مؤشر داو جونز الاميركي
-
سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بورصة "كومكس"
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء؟