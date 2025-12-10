استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

وتركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريبا.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 99.20.
وبصرف النظر عن تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون أيضا على ما سيقوله رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول.
