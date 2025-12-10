الأربعاء 2025-12-10 10:43 ص

استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

مدخل البنك المركزي الأميركي
مدخل البنك المركزي الأميركي
الأربعاء، 10-12-2025 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   استقر الدولار على نطاق واسع وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأربعاء، إذ يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع من المرجح أن يكون من أكثر الاجتماعات صعوبة منذ سنوات.اضافة اعلان


وتركز الأنظار على قرار مجلس الاحتياطي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريبا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 99.20.

وبصرف النظر عن تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون أيضا على ما سيقوله رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

يثس

منوعات طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

ة

منوعات قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

أخبار محلية اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي العربي رقم 813

عربي ودولي الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

مدخل البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"



 




الأكثر مشاهدة