الأربعاء 2025-12-10 10:43 ص

استقرار أسعار النفط عالميا

براميل نفط
براميل نفط
الأربعاء، 10-12-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط الأربعاء عقب انخفاضها بنحو واحد في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 62.05 دولارا للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%.

وفي حين يتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.

وقال (آي.إن.جي) "على الرغم من أن أحجام الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحرا تحافظ على مستويات جيدة، فإن هذه البراميل تواجه صعوبة في إيجاد مشترين"، مضيفا أن إنتاج النفط الروسي سيبدأ بالتراجع إذا لم يتسن العثور على مشترين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريبا للولايات المتحدة "وثائق مُنقحة" بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة على مدى أيام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

يثس

منوعات طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

ة

منوعات قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

أخبار محلية اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي العربي رقم 813

عربي ودولي الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

مدخل البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"



 




الأكثر مشاهدة