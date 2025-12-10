استقرار أسعار النفط عالميا

08:46 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط الأربعاء عقب انخفاضها بنحو واحد في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 62.05 دولارا للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%.



وفي حين يتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.



وقال (آي.إن.جي) "على الرغم من أن أحجام الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحرا تحافظ على مستويات جيدة، فإن هذه البراميل تواجه صعوبة في إيجاد مشترين"، مضيفا أن إنتاج النفط الروسي سيبدأ بالتراجع إذا لم يتسن العثور على مشترين.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريبا للولايات المتحدة "وثائق مُنقحة" بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة على مدى أيام.

