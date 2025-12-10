الأربعاء 2025-12-10 08:22 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الأربعاء، 10-12-2025 07:33 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض الذهب قليلا الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4207.39 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط عند 4236.60 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، إذ أكدت أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع على متانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الثلاثاء، متجاوزة الانخفاضات السابقة، لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته الاثنين.
 
 


