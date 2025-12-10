انخفاض أسعار الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4207.39 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط عند 4236.60 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، إذ أكدت أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع على متانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.
وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الثلاثاء، متجاوزة الانخفاضات السابقة، لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته الاثنين.
