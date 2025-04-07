تراجعات حادة بسوق الأسهم الأمريكية

ولم يتلقَ المستثمرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخبار التي كانوا يأملون فيها بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تجري مفاوضات مع البلدان لخفض معدلات الرسوم الجمركية، أو على الأقل كانت تفكر في تأجيل مجموعة ما يسمى "الرسوم المتبادلة" المقرر سريانها في 9 أبريل.
وانخفضت العقود الآجلة لأسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي بنسبة 4%، كما انخفضت عقود "داو جونز" بنسبة 3.8%، بينما انخفضت عقود "ناسداك 100" بنسبة 4.6% عند افتتاح التداول أمس الأحد.
وكان المستثمرون يتوقعون أسبوعا آخر من الاضطرابات مع رد فعل شركاء التجارة العالميين على الرسوم الجمركية التي جاءت أشد من المتوقع، فيما يترقبون بقلق افتتاح التعاملات في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين.
وفي اليومين التاليين لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 10.5% وخسر حوالي 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية. وكانت هذه أكبر خسارة ليومين منذ مارس 2020.
وبعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول مخاطر ارتفاع التضخم جراء الرسوم الجمركية، واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها تحت وطأة المخاوف الممتدة جراء تداعيات "الرسوم المتبادلة".
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