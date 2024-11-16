شي جين بينغ يدعو اليابان إلى العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم

الوكيل الإخباري- حث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليابان خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على العمل المشترك مع بلاده للدفاع عن نظام التجارة العالمية الحرة.

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وقال شي جين بينغ خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في ليما، إن المصالح الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان مترابطة بعمق، لذلك يجب على بكين وطوكيو حماية نظام التجارة العالمية الحرة.

وأضاف: "بالنظر إلى عمل المصالح الاقتصادية بين البلدين والارتباط الوثيق بين سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان، يجب على الطرفين التمسك بالتعاون المتبادل المنفعة، وحماية نظام التجارة العالمية الحرة، ودعم استقرار واستمرارية سلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد".

ومن جانبه أشاد إيشيبا بحجم التعاون الاقتصادي بين الصين واليابان قائلا إنه "يتمتع بإمكانيات هائلة".



واضاف إيشيبا: "اليابان لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، وتأمل أن يعزز الطرفان التبادل الإنساني إلى جانب مختلف المجالات التي تشمل الاقتصاد والتجارة والتنمية الخضراء والطب والرعاية الصحية لتحقيق نتائج أكبر، بما يعود بمزيد من الفائدة على شعبي البلدين".



يجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC ) 21 اقتصادا تتعاون معا على تعزيز التجارة والتنمية.



ويمثل أعضاء المنتدى ما يقرب من 40% من سكان العالم، وما يقرب من نصف حجم التجارة العالمية وحوالي 60% من الناتج الإجمالي العالمي أي أكثر من 63 تريليون دولار.