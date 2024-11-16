شي جين بينغ يدعو اليابان إلى العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم

وأضاف: "بالنظر إلى عمل المصالح الاقتصادية بين البلدين والارتباط الوثيق بين سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان، يجب على الطرفين التمسك بالتعاون المتبادل المنفعة، وحماية نظام التجارة العالمية الحرة، ودعم استقرار واستمرارية سلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد".
واضاف إيشيبا: "اليابان لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، وتأمل أن يعزز الطرفان التبادل الإنساني إلى جانب مختلف المجالات التي تشمل الاقتصاد والتجارة والتنمية الخضراء والطب والرعاية الصحية لتحقيق نتائج أكبر، بما يعود بمزيد من الفائدة على شعبي البلدين".
يجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC ) 21 اقتصادا تتعاون معا على تعزيز التجارة والتنمية.
ويمثل أعضاء المنتدى ما يقرب من 40% من سكان العالم، وما يقرب من نصف حجم التجارة العالمية وحوالي 60% من الناتج الإجمالي العالمي أي أكثر من 63 تريليون دولار.
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