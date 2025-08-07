وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في تدوينة على منصة "إكس" إن توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها.
وأضاف أن الصفقة مع مصر خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز الاقتصاد.
وأفاد إيلي كوهين بأن تل أبيب ستواصل تعزيز اقتصاد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه رصيد استراتيجي لإسرائيل.
وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي" أحد الشركاء الرئيسيين في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الخميس، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في ما تعد أكبر صفقة تصدير للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل"، بحسب وكالة "رويترز".
وبموجب الاتفاق، يعتزم حقل ليفياثان الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
وبموجب الاتفاق، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
-
ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.5% خلال الأشهر السبعة الأولى
-
روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام
-
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الهند وروسيا توسعان رقعة التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة