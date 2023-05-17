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الأربعاء، 17-05-2023 10:00 ص

آخر سفينة حبوب تغادر أوكرانيا وانسحاب روسي مُحتمل من اتفاق البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تغادر اليوم الأربعاء آخر سفينة حبوب ميناء في أوكرانيا بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بحسب متحدث باسم الأمم المتحدة، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

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وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية مدتها 120 يوما في تموز، للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.


ووافقت موسكو على تمديد اتفاق البحر الأسود لمدة 120 يوما إضافية في تشرين الثاني، لكنها وافقت في آذار على تمديده 60 يوما فقط حتى 18 أيار، لحين تلبية قائمة الطلبات المتعلقة بصادراتها الزراعية.


ووافقت الأمم المتحدة في الوقت نفسه على مساعدة موسكو فيما يتعلق بشحناتها الزراعية لمدة 3 سنوات. وكالات 

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