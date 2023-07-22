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السبت، 22-07-2023 01:43 م

أردوغان: المحادثات مع بوتين قد تؤدي لعودة العمل باتفاق الحبوب

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تؤدي إلى عودة العمل بمبادرة الحبوب في البحر الأسود، ودعا الدول الغربية إلى النظر في مطالب روسيا.

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وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة العودة من جولة ضمت دولا خليجية وشمال قبرص إن "إنهاء اتفاق الحبوب في البحر الأسود سيكون له سلسلة من العواقب، تتراوح من زيادة أسعار الغذاء العالمية إلى شح (الحبوب) في مناطق معينة، وربما يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة".

وأضاف أردوغان "أعتقد أنه من خلال مناقشة الأمر بشكل شامل مع الرئيس بوتين، يمكننا ضمان استمرار هذا الجهد الإنساني.


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