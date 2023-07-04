وزارة الخارجية: روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتهاء الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود رغم استمرار الحرب.

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وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا تبذل كل ما في وسعها حتى تتمكن جميع السفن المشمولة بالاتفاق من مغادرة البحر الأسود قبل انتهاء أجل الاتفاق في 17 يوليو.



ووافقت موسكو في منتصف مايو على تجديد الاتفاق لمدة شهرين، لكنها قالت منذ ذلك الحين مرارا إنها لا ترى أي سبب لتمديده مجددا هذا الشهر.



وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن مبادرة البحر الأسود سلمت الحبوب الأوكرانية إلى دول "لديها ما يكفي من الطعام" لكنها فشلت في مساعدة من هم في أمس الحاجة إليها في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

