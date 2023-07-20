ارتفاع قياسي على أسعار القمح عالمياً

الوكيل الإخباري- تواصل أسعار القمح الارتفاع، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق، الذي يشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية.



وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.27% إلى 740.25 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".



وأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من اليوم الخميس سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل حمولات عسكرية.

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ودفع تقاعس الغرب عن تنفيذ الجزء المتعلق به من "مبادرة حبوب البحر الأسود" إلى إعلان موسكو توقف تنفيذ الصفقة التي تشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية.