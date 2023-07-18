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الثلاثاء، 18-07-2023 02:14 م

الكرملين يعرب عن استعداده لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا.اضافة اعلان


جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقف موسكو من دعم البلدان المحتاجة، وما إذا كان استعداد روسيا لدعم البلدان المحتاجة مجانا، وإمكانية أن يحل ذلك محل إمدادات الحبوب الأوكرانية، التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، حيث تابع أن "أفقر الدول الإفريقية حصلت على أقل القليل من صفقة الحبوب"، إلا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستبدال توريد الحبوب الأوكرانية للدول المحتاجة مجانا حتى بعد الانسحاب من صفقة الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن قضية إمدادات الحبوب من روسيا إلى إفريقيا ستتم مناقشتها في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في مدينة بطرسبرغ نهاية يوليو الجاري، مؤكدا على أن روسيا على اتصال بشركائها الأفارقة، وتابع أن هذه الاتصالات سوف تستمر.

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