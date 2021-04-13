أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" شكاوى بشأن ارتفاع أسعار الدواجن في عدد من مناطق العاصمة عمان ، على وقع التهافت على الشراء ، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

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وطالب مواطنون وزارة الصناعة والتجارة ، بالوقوف على الأمر تحسّبا من استغلال المواطنين على الشراء، في ظلّ معاناتهم المالية ، على وقع ضيق الحال الذي بات كابوسا يؤرّق الأردنيين.

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، بين أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية ومكثفة لضبط ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

ومن منبره يضع "الوكيل الإخباري" ، الشكوى أمام الجهات المعنية ، من أجلّ وضع حدّ للتجار الذين يضربون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين ، عدا عن الوضع المادي للمواطنين.

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