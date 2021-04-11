سوريا.. أسعار جديدة للدولار خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفتا التجارة في دمشق، أن شركات الصرافة ستبيع الدولار للتجار والصناعيين بأسعار متدرجة الانخفاض خلال شهر رمضان.

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ونشرت الغرفتان إعلانا لشركتي صرافة عن عمليات بيع آجل للدولار، وفق ثلاث شرائح خلال شهر رمضان، مدة كل منها 10 أيام.



ووفق الإعلان فإن سعر الصرف خلال الأيام العشرية (من 1 وحتى 10 رمضان) الأولى 3250 ليرة، وينخفض السعر إلى 3100 ليرة، في العشرية الثانية (من 11 وحتى 20)، ليصل إلى 2900 ليرة في العشرية الأخيرة من الشهر.



واشترط الإعلان أن يتم تثبيت البيع وفقا للشرائح الثلاث خلال الفترة من 1 وحتى 5 رمضان.

المصدر: روسيااليوم