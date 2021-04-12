تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات، زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.



وهبطت الأسعار في السوق الفورية 0.4% إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0535 بتوقيت غرينتش. وهبطت الأسعار في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1737.10 دولار للأوقية.



وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس، “ تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم سيرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة؛ ما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية، ضاغطة بذلك على الذهب“.

اضافة اعلان



المصدر: إرم