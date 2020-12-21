الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بعودة الطلبة إلى المدارس الفصل القادم

الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

أسعار الذهب الإثنين 21/12/2020

الصحة تناقش اليوم تطورات ظهور سلالة جديدة من كورونا

وفيات الإثنين 21/12/2020

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مربعانية الشتاء تبدأ اليوم

ألمانيا تزف بشرى سارة حول سلالة كورونا الجديدة واللقاحات

بغداد : استهداف السفارة الأميركية بصواريخ كاتيوشا




الإثنين، 21-12-2020 08:59 ص

بعد الاتفاق على حزمة تحفيز في أميركا

أسعار الذهب تقفز عالميا

ع
أونصة ذهب


الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونغرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1900.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار للأونصة.

 

في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1904.8 دولار للأونصة.
وتأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.


وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "الآن وهناك تحفيز مالي، لدى الذهب ما يكفي من الزخم ليغلق على ما يزيد عن 1900 دولار بحلول نهاية العام، بل وربما يصعد إلى 1925 دولارا".


ومما قدم الدعم للذهب، تراجع الأسهم بعد أن اقترح وزير الصحة البريطاني استمرار تشديد القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا لبعض الوقت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5dff611b42753

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 21/12/2020

5fe04046423604127c23c609

أسعار النفط تهبط وسط مخاوف الطلب بفعل سلالة جديدة من كورونا

5fdfed1b4c59b726e40abcdf

ارتفاع مؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوى له منذ 1991

5fdf44544236047982611ab8

العراق يحقق نحو 3,5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

صادرات

مصر: ارتفاع الصادرات الزراعية

أخبار متعلقة
gold-1-reuters

الذهب يصل إلى ذروته خلال أسبوعين بفضل رهان على تحفيز أمريكي

520201317137436150119

37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

6814c934d8e0f4b56d6a8f56474378c1

الذهب ينخفض مع اشتعال سباق لقاح كورونا

960x0

الذهب عند أقل مستوى في 5 شهور وترامب يستعد لتسليم السلطة

ذهب

نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

حزمة

بريطانيا.. ما يزيد عن 3 مليارات دولار لدعم الصحة الوطنية