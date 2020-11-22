نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني-رجّح أمين سـر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهــرات،ربحي علان، أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا بنحو دينارين للغرام الواحد .
ولفت عــلان ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك عاملين وعلى ضوئهما تنخفض أسعار الذهب، وهما البوادر الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا ، والعامل الثاني يتمثّــل بإعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رسميا .
"وقد تصل أسعار الذهب عيار 21 إلى 36 دينارا ، خلال الفترة القادمة " ، بحسب علان .
وأشار أن سعر الأونصة ارتفع إلى (800) دولار منذ بدء جائحة كورونا ، لافتا أن توترات الإدارة الأمريكية لـ"دونالد ترامب" ، تسبّبت بتأرجح أسعار الذهب وبالتالي ارتفاعها ، ما انعكس ذلك على السوق المحلي.
وبيّـن أن الإقبال على شراء وبيع الذهب محليا ، "دون المستوى المطلوب" .
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