أسعار الذهب تنخفض 30 قرشا محلياً

الوكيل الاخباري -

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انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته، اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع اثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الاثنين، بالسوق المحلية عند 40ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34 دينارا لجهة البيع.وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 50ر42 و60ر31 دينار على التوالي.