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الثلاثاء، 26-07-2022 11:58 ص

أسعار الذهب عالمياً ترتفع بنطاق محدود قبيل رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء، و تأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

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وزاد سعر الذهب 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1724.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة غدا الأربعاء. 


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2018.09 دولار. ( سكاي نيوز )

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