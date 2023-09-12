أسعار الذهب عالمياً تهبط بقوة لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب الفورية والآجلة عالمياً بشكل واضح، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



وانخفضت أسعار الذهب الفورية بما يقرب 0.51% لتصل إلى 1912.50 دولارا للأوقية، علاوة على تراجع ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم بحوالي 0.65% إلى 1,934.45 دولارا للأوقية.

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وساهم في تعزيز المسار الهبوطي لتحركات الذهب عدة أسباب أبرزها، ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث ساهم صعود الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات في تعزيز الضغوط الهبوطية لتحركات أسعار الذهب، إلى جانب انحسار مخاوف النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن وأن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وأن أساسيات التحسن على المدى الطويل لم تتغير.





























