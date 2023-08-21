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الإثنين، 21-08-2023 10:35 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 0446 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.


وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائدا.


وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.


وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز فإن المركزي الأميركي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة. وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.

 

سكاي نيوز


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