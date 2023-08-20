الذهب عالمياً يخسر للأسبوع الرابع

الوكيل الإخباري - تواجه الآن القناعات بان الذهب عالمياً وجد مكانةً آمنة أعلى من 1900 دولار تحديًا قويًا من الأسعار المنخفضة التي وصل لها المعدن الأصفر في الأيام الماضية بعد هبوط استمر للأسبوع الرابع على التوالي.

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انخفضت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطًا عقد ديسمبر في بورصة كوميكس في نيويورك إلى 1916.50 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 1.30 دولار، أو 0.01٪، في ذلك اليوم الأخير للتداول.

أما عن الذهب الفوري "سبوت"، الذي يتتبع التعاملات المادية في الوقت الفعلي للمعدن الثمين ويتابعه بعض تجار الذهب عن كثب أكثر من العقود الآجلة.



مع وجود سعر المعدن في مستويات الـ 1800 دولار بالفعل، ليس مؤكدًا كم من الوقت يمكن للعقود الآجلة الطويلة للذهب الصمود عند حبال 1900 دولار، حسبما يقول المحللون.

