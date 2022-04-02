أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الخميس، 39.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينارا لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.9 دينارا و 35 دينارا على التوالي.



و مقارنة بين أسعار يومي الخميس والسبت فقد ارتفع غرام الذهب الواحد 20 قرشا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الخميس، 39 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.20 دينارا لجهة البيع.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة الخميس، 45.7 دينارا و 34.8 دينارا على التوالي.

