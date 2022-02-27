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الأحد، 27-02-2022 12:57 م

أسعار الطاقة تؤلم قطاع الصناعة الأوروبي وتبدد أرباحه

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الوكيل الاخباري- كانت أكبر الشركات الصناعية في أوروبا تأمل في قدوم الربيع لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة، لكن هذه الآمال تلاشت هذا الأسبوع مع دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا.

كانت المصاهر والمصانع الكيماوية في جميع أنحاء أوروبا تكافح بالفعل، قبل أن يتسبب الغزو في قفزة أخرى في أسعار الغاز والكهرباء. الآن، تحذر قائمة متزايدة من الشركات، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع المواد الكيماوية في أوروبا BASF SE، من أن أزمة الطاقة ستستمر في اختراق أرباحها النهائية في المستقبل المنظور.

وقال مارتن برودرميلر، الرئيس التنفيذي لشركة BASF: "ستبقى أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع ولن تعود إلى طبيعتها قريبًا"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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