الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 02:48 م

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

61f922fe4236044d1e2bd117


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد معطيات تشير إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا سترتفع عبر أوكرانيا.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 899.99 دولار لكل ألف متر مكعب، وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد تراجعت بأكثر من 8%.

وجاء الانخفاض في ظل قيام شركة "غازبروم" الروسية بتقديم طلب لزيادة كمية الغاز الطبيعي التي سيتم ضخها من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن ضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية سيرتفع بواقع 1.7 مرة إلى 107.7 مليون متر مكعب في اليوم، وفقا لبيانات الشركة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الغاز في أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

بعد تعافيه من كورونا.. وزير الاستثمار في ناعور

61f90ec14236044cd107bc65

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

120222516332792553433

الضريبة: 56 ألفا و200 اقرارا قدم إلكترونيا الشهر الماضي

b262145957dbabea0aa8275935619217

صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

قطر-انخفاض-الإيرادات-العامة-62

قطر: انخفاض الإيرادات العامة 6.2%

61f8f50b4236046b3c755a54

الدولار دون مستوى 77 روبلا

أخبار متعلقة
77a1e0af-d193-4a09-92b8-f0f93ce821c9_16x9_600x338

دولتان عربيتان بين وجهات أوروبا المحتملة لتوفير بدائل الغاز الروسي

77-39-1200x675

قطر تسعى للاستفادة من مخاوف نقص إمدادات الغاز في أوروبا

2212948a-ac1d-4381-9993-188f77bf8205_16x9_1200x676

سومو العراقية: تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيرفع سعر النفط أكثر من المتوقع

Doc-P-910294-637785228288466726

ما أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا؟

5fb775c6761856386f33664234705acf

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

0L5A0226

متى يلمس المواطن اثر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ؟