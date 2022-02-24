خبير أردني: ارتفاع اسعار الغاز والنفط والذهب عالمياً بعد الغزو الروسي

الوكيل الاخباري - قال الخبير الاقتصادي والمتخصص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي إنه وبعد دخول القوات الروسية إلى اوكرانيا سجل سعر برميل نفط برنت 103 دولارات، كما "حلقت أسعار الغاز".

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وقال الشوبكي إن أسعار الذهب قفزت لتسجل 1950 دولاراً للأوقية.



وأكد الشوبكي أن موجات بيع وانخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم والعملات المشفرة بسبب الغزو الروسي.