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الخميس، 24-02-2022 09:03 ص

خبير أردني: ارتفاع اسعار الغاز والنفط والذهب عالمياً بعد الغزو الروسي

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الوكيل الاخباري - قال الخبير الاقتصادي والمتخصص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي إنه وبعد دخول القوات الروسية إلى اوكرانيا سجل سعر برميل نفط برنت 103 دولارات، كما "حلقت أسعار الغاز".

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وقال الشوبكي إن أسعار الذهب قفزت لتسجل 1950 دولاراً للأوقية.


وأكد الشوبكي أن موجات بيع وانخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم والعملات المشفرة بسبب الغزو الروسي.


وأضاف الشوبكي أن الروبل هبط لمستوى تاريخي مع تسجيل مكاسب للدولار والين. 

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