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الخميس، 14-07-2022 11:46 ص

أسعار القمح تهوي أكثر من 100 دولار عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار لتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار مقارنة بأعلى سعر سجّلته خلال العام الجاري البالغ (462.5 دولار) للطن في 17 أيار الماضي، على خلفية تداعيات الحرب الأوكرانية.

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وتوقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من أنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" قبل إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.

وبلغ سعر طن القمح خلال تعاملات أمس الأربعاء (334.37 دولار) قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى (340.39 دولار) للطن، لكنه عند مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.


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