الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري

اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

اختتام دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية والرقمية

بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 03:52 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1207


الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، لأول مرة في 5 جلسات، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، بحسب وول ستريت جورنال.

اضافة اعلان


وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 0.40 بالمئة لتتداول عند مستويات 121.57 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.09 دولار، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند مستويات 120.93 دولار للبرميل.


كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز، 0.38 بالمئة، لتتداول عند 122.96 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 122.50 دولار، بينما استهلت العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند 122.27 دولار للبرميل.


إقرأ ايضا
6202213173129220421566

تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين

15492936612

خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم بالأردن يعني المزيد من ارتفاع الأسعار

0L5A1502 - Copy

622 مليون دينار تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة العام الماضي

321061-821542695

بتكوين تهوي إلى 23 %

p08mqbrp

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

2 - Copy

انخفاض أسعار الذهب محلياً

أخبار متعلقة
M63A4562

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

thumbs_b_c_6d5711f30c1e5658e3e66533e5161206

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

520221792944488066298

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

pyzvzyjtvqkuauoakc0oeh7ft7i9euzblwzfuduy

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

هيئة الاوراق المالية3

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

6284edc9b7c76

وزير الصناعة: نمو في حجم التجارة البينية بين الأردن والبرازيل