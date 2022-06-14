ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، لأول مرة في 5 جلسات، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 0.40 بالمئة لتتداول عند مستويات 121.57 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.09 دولار، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند مستويات 120.93 دولار للبرميل.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز، 0.38 بالمئة، لتتداول عند 122.96 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 122.50 دولار، بينما استهلت العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولاتها أمس عند 122.27 دولار للبرميل.

