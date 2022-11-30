أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي محليا، اليوم الأربعاء، 288 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 253 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

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وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب محليا مستقرة منذ نحو أسبوع وذلك بسبب استقرارها عالميا.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ضعيف.



وكانت استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.2 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.