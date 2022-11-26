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السبت، 26-11-2022 09:54 ص

مع استقرار الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان استقرار أسعار الذهب في الوقت الحالي.

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وقال علان إن سعر الأونصة عالميا استقر عند 1755 دولارا.


وأضاف أن سعر الليرة الإنجليزي بلغ محليا 288 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 253 دينارا، لافتا إلى أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ضعيف.

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.2 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

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