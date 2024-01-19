الجمعة 19-01-2024
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الجمعة، 19-01-2024 10:05 ص

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

نفط

الوكيل الاخباري - تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية رغم تراجعها بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب في الصين.

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وكانت أسعار النفط تلقت دعماً من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والاضطرابات في مستويات الإنتاج الأميركي نتيجة موجة برد ضربت البلاد.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.29 بالمئة إلى 78.87 دولار للبرميل.


كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة مسجلة 74.01 دولار للبرميل.


ويتجه الخامان نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 2 بالمئة.


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