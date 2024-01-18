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الخميس، 18-01-2024 12:49 م

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

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الوكيل الإخباري - رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: "لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول الأخير في سياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى أن تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من 2023 يعمل بمثابة رياح إضافية مواتية".


وتوقعت الوكالة، أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميا في 2024 بما يشكل ارتفاعا قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق.

 

وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.

 

قامت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تتخذ من باريس مقرا لها، بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالزيادة للمرة الثالثة على التوالي.

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