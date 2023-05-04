أسعار النفط ترتفع.. وبرنت لا يزال أدنى من 73 دولارًا للبرميل

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد خسائرها الحادة خلال الجلستين الماضيتين، مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب وفي ظل تراجع الدولار.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 72.87 دولار للبرميل.



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كما زادت قيمة العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.55% إلى 68.97 دولار للبرميل.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن انخفاض مخزونات الخام بنسبة 1.3 مليون برميل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل. investing

