أسعار النفط تستقر وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري -

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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من ناحية أخرى.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 76.30 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات، أو 0.1% إلى 70.83 دولار للبرميل.وانخفض برنت أكثر من 3% والخام الأمريكي 4% يوم أمس الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.