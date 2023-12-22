أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

الوكيل الاخباري - تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين، مع تجنب شركات الشحن للبحر الأحمر وسط تزايد الهجمات، في حين سلط خروج أنغولا من "أوبك" الضوء على وحدة المجموعة.

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وجرى تداول خام برنت في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 80.6 دولار للبرميل، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية بعد أن سجل انخفاضا لسبعة أسابيع متتالية، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرغ.



وتراجعت حركة الناقلات في البحر الأحمر بعد أن كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة.



وأعلنت أنغولا، أنها ستترك منظمة أوبك بعد 16 عاما، مما يسلط الضوء على التوترات داخل مجموعة المنتجين في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة للحد من الإنتاج لدعم الأسعار مع دخول العام الجديد.

