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الخميس، 28-12-2023 12:02 م

ارتفاع النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.


فيما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.


بترا

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