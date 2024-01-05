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الجمعة، 05-01-2024 04:06 م

الدول المُصدرة للنفط ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - أظهر مسح أجرته رويترز، اليوم الجمعة، أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع الشهر الماضي، إذ عوضت الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا التخفيضات الجارية من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.اضافة اعلان


وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 27 مليون و880 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني الماضي.

وانخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات "أوبك +" الإضافية في عام 2024، وخروج أنجولا من "أوبك".


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