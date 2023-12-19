أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف اضطراب الإمدادات

الوكيل الاخباري-

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تواصل أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء مع زيادة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثر على حركة شحن الحاويات عبر البحر الأحمر.وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 72.50 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.10% إلى 78.03 دولار للبرميل.وأمس عند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.45% إلى 74.61 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.85% إلى 77.95 دولار للبرميل.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات للسفن بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.وتأتي خطوة "إيفرغرين"، عقب إعلان أكبر شركة شحن بحري في العالم "إم إس سي" تغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات فيه.وكانت شركات أخرى قد اتخذت الخطوة نفسها بعد الهجمات التي شنتها حركة أنصار الله الحوثية التي تقول إنها تستهدف السفن المتوجهة لإسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.