توترات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط أكثر من 2%

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بأكثر من 2%، مدعومة بزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مع توقف عدد من شركات النقل البحري، ومنها شركات نقل النفط، عن العبور في البحر الأحمر.



وأعلنت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية، إنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.



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وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.



كما قالت شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور"، إنها ستوجه بعض السفن التي كانت متجهة للبحر الأحمر لمسار بديل.



وقالت مجموعة "فرونت لاين" لناقلات النفط ومقرها النرويج، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.



كما أعلنت شركة ناقلات النفط البلجيكية "يوروناف" إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.



يذكر أن عددا آخرا من شركات الشحن العالمية، قد أعلنت هي الأخرى تجنبها الإبحار في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

