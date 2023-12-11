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الإثنين، 11-12-2023 07:20 م

أسعار النفط تستقر مع استمرار المخاوف من فائض المعروض

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عند نهاية التداولات، مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 75.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 71.16 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضية، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

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