ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وعوضت بذلك أسعار الذهب الأسود جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

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"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 71.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.73% إلى 76.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



وأنهت عقود النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي تداولات الجمعة عند 71.23 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.75% عن سعر التسوية السابق.