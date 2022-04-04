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الإثنين، 04-04-2022 07:39 ص

أسعار النفط تواصل هبوطها عالميا

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط خسائرها، الاثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 103.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل، منخفضا 82 سنتا أو 0.8 في المئة.
وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق، الاثنين.

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وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو.


وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.

 

سكاي نيوز


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