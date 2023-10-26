أسهم أوروبا تهبط بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار المركزي الأوروبي

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

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وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.1% على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى 5% وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.



ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

