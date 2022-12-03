أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

الوكيل الإخباري - سجلت الوظائف الأمريكية تحسنا لافتا وغير متوقع في تشرين الثاني الماضي، رغم الجهود الرامية إلى تهدئة الاقتصاد، بينما بقي معدل البطالة ثابتا، وارتفعت الأجور بعض الشيء.



وتعد الأرقام مريحة بعض الشيء بالنسبة إلى المسؤولين الذين يكافحون للسيطرة على التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود في ظل المخاوف من ترسخ ارتفاع الأسعار.

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وأضافت أكبر قوة اقتصادية في العالم 263 ألف وظيفة في تشرين الثاني، بحسب بيانات وزارة العمل الامريكية، بينما بقي معدل البطالة عند 3.7 %.



وارتفع معدل إيرادات العاملين بالساعة في القطاع الخاص 18 سنتا إلى 32.82 دولارا، وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت الأجور 5.1 %. ( الاقتصادية )

