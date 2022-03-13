الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 10:01 ص

ألمانيا تبحث التعاون في مجال الطاقة مع قطر

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الوكيل الاخباري- قال وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، إن الحكومة الألمانية، التي تعمل على تقليل اعتماد البلاد على النفط والغاز الروسي، بحثت إمدادات الطاقة مع قطر.

أضاف يورغ كوكيز على تويتر: "ناقشنا التعاون الثنائي لا سيما في مجال الطاقة واستثمارات الشركات"، موضحا أنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادية القطري، يوم الأربعاء.

وتوشك ألمانيا على إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية هذا العام، وتخطط لبناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في غضون عامين.

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