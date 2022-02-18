تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتستأنف عمليات التصحيح من أعلى مستوى في ثماني سنوات والتي توقفت مؤقتا بالأمس، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغط مخاوف عودة إمدادات إيران إلى السوق، مع اقتراب التوصل لصفقة حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015، بحسب وول ستريت جورنال .

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وانخفض الخام الأميركي بنسبة 1.6 بالمئة إلى مستوى 90.18 دولار، من مستوى الافتتاح عند 91.62 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 91.84 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 1.5 بالمئة إلى مستوى 91.53 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 92.92 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 92.95 دولار .

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