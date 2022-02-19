تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

الوكيل الاخباري- قالت نائلة نويرة وزير الصناعة والطاقة التونسية،إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.



وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.



وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي.



وذكرت الوزير أيضا لصحيفة الصباح التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30%، من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

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