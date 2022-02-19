قطر تستضيف قمة عالمية لمصدري الغاز تبحث إمدادات الطاقة

الوكيل الاخباري- تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل، قمة عالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وهم بالإضافة إلى قطر، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا،، روسيا، ترينيداد وتوباغو و فنزويلا.

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ويسيطر منتدى الدول المصدرة للغاز على أكثر من 70 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.



ويفتتح أعمال القمة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وذكر بيان صادر عن قطر للبترول اليوم السبت، أن المنتدى سيناقش عددًا من القضايا المهمة لتعزيز أمن إمدادات الطاقة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع عالميا والاهتمام المتزايد باستخدام الطاقة النظيفة. جدير بالذكر أنَّ منتدى الدول المصدرة للغاز تأسس عام 2001 ومقره الدوحة، ويهدف إلى حماية مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

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