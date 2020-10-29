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الخميس، 29-10-2020 09:30 ص

ألمانيا تدعم الأردن بـ 50 مليون يورو لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت ألمانيا أنها ستساهم ب 50 مليون يورو لتوسيع نطاق دعم الحماية الاجتماعية المقدم من صندوق المعونة الوطنية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في الأردن. 

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وبحسب بيان للسفارة الألمانية، فإن المساهمة الجديدة تأتي بالتزامن مع إطلاق المحادثات حول التعاون التنموي بين الحكومتين الألمانية والأردنية. 


وأوضحت السفارة أن المديرة العامة لدائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية كلاوديا فارننج ستوقع على انضمام ألمانيا الى اتفاقية التمويل المشترك للحماية الاجتماعية في الأردن. 


وتضمنت المحادثات الحكومية الاتفاق على الالتزامات الجديدة، ومحادثات مع الوزارات المختصة المختلفة بخصوص عدد من المجالات ذات الأولوية مثل المياه، التوظيف، التعليم التقني والمهني والتدريب والتعليم.


المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، بدأت الثلاثاء، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث ترأس الاجتماع عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الجانب الألماني كلاوديا فارننج.


 




 

 


 

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